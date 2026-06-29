Вучич: Сербия использует опыт Ирана для защиты своих беспилотников

Сербия собирается использовать опыт, полученный Ираном в ходе войны с США, чтобы построить подземные укрытия для БПЛА и других видов вооружения. Об этом заявил глава республики Александр Вучич.

По словам политика, Белград крайне нуждается в надежных тайниках, в которых можно будет спрятать «десятки тысяч произведенных беспилотников».

«Мы поступим, следуя примеру Ирана, а они сделали это весьма впечатляюще: они перенесли все под землю, когда их пусковые установки появляются на земле и когда их замечают вражеские разведчики, они снова уходят под землю. Они построили серьезные производства, все находится под землей», - рассказал президент.

Ранее Вучич заявил, что «предал бы душу сербов» вводом санкций против РФ. Сербский лидер отметил, что отказ от антироссийских санкций за 4,5 года руководства страной привел к потере большого количества денег и упущению многих возможностей. В то же время он подчеркнул решимость бороться «за душу своего народа».