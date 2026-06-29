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Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в китайской провинции Сычуань

Подземные толчки зафиксированы на глубине около десяти километров.
Тимур Юсупов 29-06-2026 02:49
© Фото: Xiao Yue, XinHua, Global Look Press

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в китайской провинции Сычуань. Об этом пишет aif.ru со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Согласно имеющейся информации, эпицентр катаклизма располагается примерно в 311 километрах к западу от города Сюньчан - отмечается, что в нем проживает более 118 тысяч человек. Подземные толчки идут с глубины около десяти километров.

На данный момент неизвестно, есть ли в результате сейсмической активности разрушения или пострадавшие.

Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 6,1, произошедшем недалеко от японского города Хатинохе.

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