Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в китайской провинции Сычуань. Об этом пишет aif.ru со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Согласно имеющейся информации, эпицентр катаклизма располагается примерно в 311 километрах к западу от города Сюньчан - отмечается, что в нем проживает более 118 тысяч человек. Подземные толчки идут с глубины около десяти километров.

На данный момент неизвестно, есть ли в результате сейсмической активности разрушения или пострадавшие.

Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 6,1, произошедшем недалеко от японского города Хатинохе.