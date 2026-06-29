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В ЕС планируют дать Киеву новый кредит на сумму 30-45 миллиардов евро

Объем финансирования Евросоюзом Украины со стороны ЕС в 2026-2027 годах составляет €90 млрд.
Вероника Левшина 29-06-2026 02:45
© Фото: Malin Wunderlich, dpa, Global Look Press

Евросоюз планирует дать Украине новый кредит, если конфликт продолжится. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава комитета парламентского сотрудничества Украина – ЕС в Европарламенте (ЕП) Пекка Товери.

«Уже ведутся обсуждения и планирование на будущее, чтобы после 2027 года не было пробелов в поддержке, если война продолжится», - сообщил Товери.

Отмечается, что действующий кредит Евросоюза Киеву составляет €90 млрд. Глава комитета добавил, что индивидуальных пожертвований от стран-членов и других доноров не хватило бы Украине на покрытие расходов.

Ранее словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что страна не станет присоединяться к военной помощи ЕС Киеву. По его словам, поставки оружия и его финансирование лишь продлевают конфликт.

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