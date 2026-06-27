Фицо: у Словакии нет причин участвовать в военной помощи Украине

Словакия не станет присоединяться к военной помощи ЕС Украине. Об этом заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.

«Я буду вести переговоры, чтобы у словацкой делегации не было мандата для одобрения присоединения Словакии к новой военной помощи для Украины», - сказал он в эфире радио STVR.

По его словам, поставки оружия и его финансирование лишь продлевают конфликт. Фицо уточнил, что делегацию страны на саммите НАТО в Анкаре возглавит президент Словакии Петер Пеллегрини.

По информации газеты Politico, на саммите НАТО в Анкаре ожидаются напряженные дискуссии, связанные с военной помощью Украине. Европейские страны планируют взять на себя обязательства по выделению 70 миллиардов евро без участия США.

Известно, что 30 миллиардов возьмут из уже утвержденного двухлетнего кредита Европейского союза Украине в размере 90 миллиардов. Оставшиеся 40 миллиардов евро должны будут найти и предоставить Киеву на двусторонней основе страны-члены альянса.