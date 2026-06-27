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Фицо: у Словакии нет причин участвовать в военной помощи Украине

По мнению премьер-министра Словакии, оказание такой помощи только продлевает конфликт.
Дарья Ситникова 27-06-2026 20:17
© Фото: David Balogh, XinHua, Global Look Press

Словакия не станет присоединяться к военной помощи ЕС Украине. Об этом заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.

«Я буду вести переговоры, чтобы у словацкой делегации не было мандата для одобрения присоединения Словакии к новой военной помощи для Украины», - сказал он в эфире радио STVR.

По его словам, поставки оружия и его финансирование лишь продлевают конфликт. Фицо уточнил, что делегацию страны на саммите НАТО в Анкаре возглавит президент Словакии Петер Пеллегрини.

По информации газеты Politico, на саммите НАТО в Анкаре ожидаются напряженные дискуссии, связанные с военной помощью Украине. Европейские страны планируют взять на себя обязательства по выделению 70 миллиардов евро без участия США.

Известно, что 30 миллиардов возьмут из уже утвержденного двухлетнего кредита Европейского союза Украине в размере 90 миллиардов. Оставшиеся 40 миллиардов евро должны будут найти и предоставить Киеву на двусторонней основе страны-члены альянса.

#в стране и мире #Украина #ЕС #Роберт Фицо #словакия #военная помощь #отказ
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