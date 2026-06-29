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Захарова: НАТО и Киев планируют создать оружие, чтобы поразить авиабазы России

По словам официального представителя МИД РФ, такие решения дают основания демонстрировать повышенное внимание к любым подобным предприятиям.
Вероника Левшина 29-06-2026 23:36
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

евероатлантический альянс вместе с Украиной планирует создать оружие для поражения авиабаз и аэродромов РФ. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Речь, в частности, идет о создании оружейных средств для массированного поражения и долгосрочного вывода из строя российских аэродромов и авиабаз, в том числе в глубине территории нашей страны», - заявила Захарова.

Официальный представитель ведомства подчеркнула, что такие решения дают основания демонстрировать повышенное внимание к любым предприятиям, нацеленным на разработку и производство вооружений против РФ.

«Киевский режим наращивает попытки на деле реализовать давно лелеемое им стремление столкнуть НАТО в прямом вооруженном конфликте с Россией», - отметила Захарова.

Также она добавила, что таким образом Киев ложно надеется «спасти свое отчаянное положение на поле боя».

Ранее Захарова заявила, что НАТО постепенно утрачивает остатки рациональности, рассчитывая выжать максимум из Украины как из «испытательного полигона». По ее словам, опасность дальнейшей эскалации украинского кризиса явно недооценивается.

#в стране и мире #оружие #Украина #Захарова #НАТО #аэродромы #МИД РФ #авиабазы
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