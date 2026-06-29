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Захарова: НАТО постепенно утрачивает остатки рациональности

Официальный представитель отметила, что своим безрассудством и агрессивными действиями украинско-натовский союз дает российским военным дополнительные основания уделять повышенное внимание к любым предприятиям, задействованным в производстве вооружений против РФ.
Андрей Юдин 29-06-2026 22:30
© Фото: Dmytro Smolienko, Keystone Press Agency, Global Look Press

НАТО постепенно утрачивает остатки рациональности, стремясь выжать максимум из Украины как «испытательный полигон», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Причем деструктивные последствия, проистекающие от подобных "краш-тестов" для данной постсоветской страны, натовскими стратегами откровенно игнорируются, а опасность дальнейшей, в том числе "горизонтальной" эскалации украинского кризиса - явно недооценивается», - отметила она.

Поводом для комментария стала публикация информации структурных подразделений военного альянса относительно старта тендера по разработке продвинутых систем вооружений на основе опыта военных действий в зоне СВО. Речь идет о создании оружейных средств для массированного вывода из строя российских аэродромов и авиабаз, в том числе в глубине территории России.

Одно из требований к украинским разработчикам - «полная автономность» оружейных платформ и сохранение их боевой устойчивости в условиях блокировки навигационных сигналов, а также интеграция элементов искусственного интеллекта, в том числе в части наведения на цели. При этом допускается отсутствие «непрерывного человеческого контроля» за соответствующими средствами поражения и неограниченность деятельности применения.

Мария Захарова отметила, что своими безрассудно агрессивными действиями украинско-натовский союз дает дополнительные основания уделять повышенное внимание любым предприятиям, связанным с производством против России. Она добавила, что с этой позиции будет оцениваться как нынешняя ситуация, так и перспективы ее дальнейшего эскалационного развития.

Ранее представитель МИД РФ отметила, что НАТО не недооценивает опасность дальнейшей эскалации конфликта, продолжая снабжать киевский режим оружием, в том числе новыми видами.

#в стране и мире #вооружение #Украина #НАТО #Мария Захарова #МИД РФ
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