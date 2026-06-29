НАТО постепенно утрачивает остатки рациональности, стремясь выжать максимум из Украины как «испытательный полигон», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Причем деструктивные последствия, проистекающие от подобных "краш-тестов" для данной постсоветской страны, натовскими стратегами откровенно игнорируются, а опасность дальнейшей, в том числе "горизонтальной" эскалации украинского кризиса - явно недооценивается», - отметила она.

Поводом для комментария стала публикация информации структурных подразделений военного альянса относительно старта тендера по разработке продвинутых систем вооружений на основе опыта военных действий в зоне СВО. Речь идет о создании оружейных средств для массированного вывода из строя российских аэродромов и авиабаз, в том числе в глубине территории России.

Одно из требований к украинским разработчикам - «полная автономность» оружейных платформ и сохранение их боевой устойчивости в условиях блокировки навигационных сигналов, а также интеграция элементов искусственного интеллекта, в том числе в части наведения на цели. При этом допускается отсутствие «непрерывного человеческого контроля» за соответствующими средствами поражения и неограниченность деятельности применения.

Мария Захарова отметила, что своими безрассудно агрессивными действиями украинско-натовский союз дает дополнительные основания уделять повышенное внимание любым предприятиям, связанным с производством против России. Она добавила, что с этой позиции будет оцениваться как нынешняя ситуация, так и перспективы ее дальнейшего эскалационного развития.

Ранее представитель МИД РФ отметила, что НАТО не недооценивает опасность дальнейшей эскалации конфликта, продолжая снабжать киевский режим оружием, в том числе новыми видами.