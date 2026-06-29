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Су-34 поразил личный состав и пункт управления дронами ВСУ

Получив подтверждение от разведки об уничтожении заданной цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.
29-06-2026 05:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России нанес удар по личному составу и пункту управления БПЛА ВСУ в зоне ответственности группировки «Восток». Об этом сообщило Министерство обороны России.

По данным ведомства, удар выполнили по заранее полученным координатам авиационными бомбами с универсальными модулями планирования и коррекции.

Экипаж получил от разведки подтверждение успешного уничтожения цели. Летчики успешно вернулись на аэродром вылета.

На опубликованных кадрах показана подготовка самолета к боевому вылету. Под крылом видны авиабомбы с УМПК, затем - руление и взлет Су-34. В видео также есть съемка из кабины, где экипаж выполняет полетное задание, и момент сброса боеприпасов по цели.

Ранее «Герани» ударили по тренировочному лагерю ВСУ в Николаевской области. Уничтожены пункты сосредоточения личного состава и склады плавсредств спецназначения.

Материал подготовили Тимур Юсупов и Николай Баранов.

#Минобороны #ВС РФ #су-34 #СВО
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