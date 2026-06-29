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Средний размер выплаты для работающих родителей составил 30 тысяч рублей

Данные опубликовал Соцфонд России.
Константин Денисов 29-06-2026 21:31
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Средний размер семейной выплаты для работающих родителей в России в июне 2026 года составил 30 тысяч рублей. Такой информацией поделился Соцфонд РФ.

«По итогам первого месяца предоставления новой меры ее средний размер составил 30 тыс. рублей», - говорится в сообщении.

В фонде напомнили, что в каждом конкретном случае размер выплаты зависит от суммы доходов родителей. Выплата положена даже тем родителям, которые находятся в разводе, однако при условии, что ни у одного из супругов нет задолженностей по алиментам.

Новое пособие было введено с июня 2026 тогда. Претендовать на него могут все работающие родители при условии, что их сумма дохода не превышает 1,5 прожиточного минимума на одного члена семьи.

Ранее сообщалось о том, что Соцфонд начал пересматривать отказы в едином пособии для многодетных семей.

#в стране и мире #семья #Доходы #выплата #Соцфонд
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