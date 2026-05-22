Соцфонд начал пересматривать отказы в едином пособии для многодетных семей

Новые правила оформления единого пособия вступили в силу 22 мая.
Дарья Неяскина 22-05-2026 08:38
© Фото: Ilya Moskovets, URA.RU, Global Look Press

Социальный фонд России начал автоматически пересматривать решения об отказе в единых пособиях многодетным семьям, которые ранее не могли получить выплату из-за незначительного превышения дохода. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе фонда.

В ведомстве пояснили, что пересмотр касается отказов, вынесенных в этом году родителям с тремя и более детьми по причине превышения доходов. Решения будут пересмотрены  в беззаявительном режиме.

Если вынесенный ранее отказ противоречит новым правилам, пособие назначат без каких-либо действий со стороны семьи. Узнать о решении родители смогут через портал «Госуслуги». Уведомления начнут приходить уже с 22 мая.

Как уточнили в пресс-службе, тем россиянам, которые раньше не соответствовали условиям из-за превышения доходов, установят выплату в размере 50% регионального прожиточного минимума. В среднем по стране эта сумма сегодня составляет 9,2 тысячи рублей на одного ребенка.

Новые правила оформления единого пособия вступили в силу 22 мая. Согласно им, многодетные семьи теперь могут сохранить государственную поддержку, если при продлении пособия их доходы превысят установленный предел не более чем на 10%.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин дал поручение кабинету министров закрепить за многодетными семьями сохранение права на получение ежемесячного пособия, даже если их доход превышает прожиточный минимум на душу населения. О проделанной работе правительство должно отчитаться 1 июня 2026 года. 

Также с этого же числа текущего года в силу вступает новая семейная налоговая выплата, которая затронет более четырех миллионов многодетных или малоимущих семей. 

