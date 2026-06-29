FT: в Эстонии готовы терпеть падения дронов ВСУ на своей территории

Эстония готова терпеть падения украинских дронов на своей территории ради продолжения ударов ВСУ по России. Об этом сообщил глава МИД прибалтийской республики Маргус Цахкна.

«Разумеется, такие инциденты нас не радуют. Но мы не просим Украину остановиться», - приводит его слова Financial Times.

Последний инцидент с упавшим беспилотником ВСУ на территории Эстонии произошел 22 июня. Его обнаружил местный житель, дрон был начинен пятью кг взрывчатки. Предположительно, он «заблудился» в ходе атаки украинских боевиков на Ленинградскую область 3 июня.

Ранее в Эстонии заявили о желании создать аналогичную Patriot систему ПВО. Общая стоимость такого проекта оценивается примерно в один миллиард евро. Система будет способна сбивать, в том числе, баллистические ракеты.