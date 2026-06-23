В Эстонии заявили о желании создать аналогичную Patriot систему

Эстонская оборонная компания Frankenburg Technologies хочет привлечь порядка 115 миллионов долларов в целях создания системы противоракетной обороны. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

«Frankenburg Technologies собирается привлечь порядка 115 миллионов долларов, чтобы создать систему противоракетной обороны», - сказано в материале.

Известно, что новый капитал будет использован для финансирования разработки системы наподобие Patriot. Она будет предназначена сбивать тактические баллистические ракеты.

Сейчас компания ведет переговоры об очередном раунде инвестиций, в результате которого ее стоимость может превысить миллиард евро. По данным источников, Frankenburg Technologies намерена завершить сбор средств в ближайшие недели.

Власти Эстонии ранее приступили к сооружению первых стационарных систем обнаружения и мониторинга для борьбы с беспилотниками. Их планируют установить на юго-востоке страны между стыками границ с Латвией и Россией. В течение года подобные системы появятся на остальной части сухопутной границы.