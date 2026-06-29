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На «Госуслугах» планируют реализовать пакетные решения для мер поддержки россиян

Спикер СФ Валентина Матвиенко отметила, что многие пособия и справки можно оформить онлайн, но нет возможности подавать одним заявлением на все положенные меры поддержки.
Андрей Юдин 29-06-2026 19:38
© Фото: Sergey Elagin, Business Online, Global Look Press

Правительство России решило создать на портале Госуслуг пакетные решения для определенных ситуаций. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с представителями Совета Федерации.

Спикер СФ Валентина Матвиенко рассказала, что многие пособия и справки можно оформить онлайн, но пока нельзя подавать одним заявлением на все положенные меры поддержки. Приходится подавать десятки отдельных заявлений, что неудобно для семей. Она предложила предусмотреть механизм пакетной подачи документов на Госуслугах.

«По Госуслугам - мы приняли уже решение сделать в этом году пакетный вариант. На сегодняшний день дорожная карта работает, Дмитрий Юрьевич [Григоренко, вице-премьер - глава аппарата кабмина] докладывает, что до конца года должны сделать», - отметил Мишустин.

Ранее сообщалось, что правительство России проведет с 1 июля до конца 2027 года эксперимент по предоставлению доступа к системе «Госуслуг» за рубежом. Подключиться можно будет из Армении, Вьетнама, Индии, Индонезии, Казахстана, Киргизии, Китая, Малайзии, ОАЭ, Сербии, Турции и Узбекистана.

#в стране и мире #михаил мишустин #валентина матвиенко #правительство РФ #госуслуги #меры поддержки
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