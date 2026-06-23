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Кабмин анонсировал эксперимент по доступу к Госуслугам из-за рубежа

Эксперимент начнется в июле и пройдет в двенадцати странах.
Анастасия Митина 23-06-2026 04:51
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Правительство России определило сроки, правила и места проведения эксперимента по предоставлению доступа к системе «Госуслуг» за рубежом. Также будет разработана возможность получения сертификатов для электронной подписи россиянам, находящимся за пределами РФ.

Эксперимент будет проводиться с 1 июля до конца 2027 года. Он развернется на мощностях подконтрольных МИД хозяйственных учреждений и Россотрудничества в таких странах как Армения, Вьетнам, Индия, Индонезия, Казахстан, Киргизия, Китай, Малайзия, ОАЭ, Сербия, Турция и Узбекистан.

Отмечается, что уполномоченный многофункциональный центр в Нижегородской области займется технической обработкой заявлений россиян. МИД займется общей координацией работы.

Ранее сообщалось, что 20 июня через портал«Госуслуги» началась приемная кампания в российские вузы. Через него абитуриенты могут подать документы на программы бакалавриата и специалитета.

#мид #эксперимент #правительство РФ #госуслуги
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