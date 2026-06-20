Сервис «Госуслуги» начал принимать заявления в вузы

Приемная кампания в российские вузы стартовала 20 июня. Абитуриенты могут подать документы на программы бакалавриата и специалитета через портал «Госуслуги». Прием заявлений продлится до 25 июля.

Минцифры России сообщило, что с помощью сервиса «Поступление в вуз онлайн» можно подать заявление, отслеживать конкурсную ситуацию в реальном времени и в дальнейшем согласиться на зачисление. Сервис доступен для всех государственных и муниципальных вузов страны.

Подать документы можно также лично в приемной комиссии или по почте. Подача через сайты вузов в этом году недоступна. Абитуриенты имеют право выбрать до пяти вузов и до пяти направлений подготовки в каждом.

Абитуриентам-иностранцам нужно зарегистрироваться в ruID и после этого подать заявление - там же в приложении или на «Госуслугах».

На Госуслугах также есть сервис для поступления в военные вузы. Участвовать во вступительных испытаниях могут граждане до 24 лет: годные к военной службе или годные с незначительными ограничениями и имеющие первую или вторую категорию профессионально-психологического отбора.