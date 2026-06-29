МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

До 45 дней вырос срок выдачи испанских виз российским туристам

Визовый центр BLS отметил, что увеличение времени объясняется резким ростом числа обращений.
Андрей Юдин 29-06-2026 18:43
© Фото: JesÃƒÂ S HellÃƒÂ N, Keystone Press Agency, Global Look Press

Срок рассмотрения заявления на испанскую визу для граждан России увеличили до 45 дней. Об этом сообщили в визовом центре BLS. Задержки объясняются резким увеличением числа запросов.

В материале отмечается, что срок рассмотрения документов начинается с момента их поступления непосредственно в консульство. В компании подчеркнули, что речь идет о доставке в ведомство, а не о дате подачи бумаг в сам центр. То есть фактическое время ожидания ответа от консульства туристам может быть больше. Такая же ситуация наблюдается и в других странах, к примеру, ранее срок ожидания рассмотрения итальянской визы превышал 60 дней из-за сезонного спроса.

В BLS обратили внимание на активизацию мошенников. Центр напомнил, что запись на подачу документов ведется только через официальный сайт. Любые предложения об оформлении записи или ускоренной выдаче визы являются незаконными.

Ранее Япония повысила стоимость визы. С июля 2026 года однократная виза подорожает с 3 000 до 15 тысяч иен (около 90 долларов), а многократная - с 6 000 до 30 тысяч иен. Однако изменение не коснется граждан России.

С 13 июня прекратилась подача документов на кипрскую визу через центры BLS International, сообщило посольство страны в Москве. С 15-го числа заявления на визы принимаются в консульском отделе посольства, а также в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре.

#в стране и мире #испания #Виза #подача заявлений
1
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
2
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
3
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
4
УБИМ. Три машины в одной броне
5
Наземные беспилотники инженерных войск
6
БПЛА для войск БПС
7
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
8
Боевая подготовка призывников
9
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
10
Морской политех
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 