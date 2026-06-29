До 45 дней вырос срок выдачи испанских виз российским туристам

Срок рассмотрения заявления на испанскую визу для граждан России увеличили до 45 дней. Об этом сообщили в визовом центре BLS. Задержки объясняются резким увеличением числа запросов.

В материале отмечается, что срок рассмотрения документов начинается с момента их поступления непосредственно в консульство. В компании подчеркнули, что речь идет о доставке в ведомство, а не о дате подачи бумаг в сам центр. То есть фактическое время ожидания ответа от консульства туристам может быть больше. Такая же ситуация наблюдается и в других странах, к примеру, ранее срок ожидания рассмотрения итальянской визы превышал 60 дней из-за сезонного спроса.

В BLS обратили внимание на активизацию мошенников. Центр напомнил, что запись на подачу документов ведется только через официальный сайт. Любые предложения об оформлении записи или ускоренной выдаче визы являются незаконными.

Ранее Япония повысила стоимость визы. С июля 2026 года однократная виза подорожает с 3 000 до 15 тысяч иен (около 90 долларов), а многократная - с 6 000 до 30 тысяч иен. Однако изменение не коснется граждан России.

С 13 июня прекратилась подача документов на кипрскую визу через центры BLS International, сообщило посольство страны в Москве. С 15-го числа заявления на визы принимаются в консульском отделе посольства, а также в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре.