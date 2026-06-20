АТОР: повышение стоимости виз в Японию не коснется россиян

Правительство Японии впервые с 1978 года утвердило рост цен на визу. Однако граждан РФ это не коснется. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России.

С 1 июля 2026 года однократная виза подорожает с 3 000 до 15 000 иен (около $90), а многократная - с 6 000 до 30 000 иен. Изменение обусловили инфляцией и ослаблением национальной валютой. Нововведение должно привести показатели в соответствии с практикой стран G7.

«Для граждан России оформление японской визы осуществляется бесплатно - консульский сбор не взимается. Никаких изменений в этой части японские власти не анонсировали. По крайней мере, пока», - отметили в АТОР.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна не планирует вводить визы для россиян. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал эту информацию, заявив, что решения об отмене безвиза симметричны и обычно принимаются по взаимному согласию.