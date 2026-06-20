МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

АТОР: повышение стоимости виз в Японию не коснется россиян

С 1 июля 2026 года однократная виза подорожает с 3 000 до 15 000 иен (около $90), а многократная - с 6 000 до 30 000 иен.
Вероника Левшина 20-06-2026 17:44
© Фото: IMAGO, Nicole Krauthöfer, Global Look Press

Правительство Японии впервые с 1978 года утвердило рост цен на визу. Однако граждан РФ это не коснется. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России.

С 1 июля 2026 года однократная виза подорожает с 3 000 до 15 000 иен (около $90), а многократная - с 6 000 до 30 000 иен. Изменение обусловили инфляцией и ослаблением национальной валютой. Нововведение должно привести показатели в соответствии с практикой стран G7.

«Для граждан России оформление японской визы осуществляется бесплатно - консульский сбор не взимается. Никаких изменений в этой части японские власти не анонсировали. По крайней мере, пока», - отметили в АТОР.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна не планирует вводить визы для россиян. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал эту информацию, заявив, что решения об отмене безвиза симметричны и обычно принимаются по взаимному согласию.

#в стране и мире #Япония #Виза #стоимость #повышение
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
2
УБИМ. Три машины в одной броне
3
Наземные беспилотники инженерных войск
4
БПЛА для войск БПС
5
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
6
Боевая подготовка призывников
7
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
8
Морской политех
9
Беспилотинки. Мировые тренды
10
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 