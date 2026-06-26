МИД РФ призвал россиян воздержаться от поездок в Молдавию

Министерство иностранных дел РФ дало рекомендацию российским гражданам отказаться от поездок в Молдавию. Об этом сообщили в пресс-службе дипломатического ведомства.

«МИД России в очередной раз настоятельно рекомендует российским гражданам воздерживаться от поездок в Республику Молдова», - говорится в заявлении.

Отмечается, что Кишинев в рамках проводимого при поддержке западных кураторов антироссийского курса усиливает дискриминационные меры по отношению к россиянам, въезжающих в Республику Молдова. Так, прибывающие подвергаются унизительным досмотрам, допросам и проверкам. Также уже были случаи, когда россияне проводили в транзитной зоне несколько часов без обеспечения элементарных бытовых условий, доступа к воде и продуктам питания.

Ранее сообщалось, что посла Молдавии Лилиана Дария вызвали в МИД России. Ему был заявлен решительный протест и вручена вербальная нота. Причиной стало грубое нарушение Республикой Молдова фундаментальных положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

Так, 25 июня в аэропорту Кишинева многочасовому задержанию были подвергнуты дипкурьеры МИД РФ. От них потребовали, несмотря на нормы права, осмотра дипломатической корреспонденции, а также на «добровольной основе» сдать мобильные телефоны.