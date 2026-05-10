Французский журналист объяснил, за что Макрона ударила жена

Удар по лицу, полученный президентом Франции Эмманюэлем Макроном от его жены Брижит в мае 2025 года, был вызван вспышкой ревности. Об этом заявил французский политический обозреватель Флориан Тардиф, слова которого передает RTL.

Журналист утверждает, что причиной стала тайная связь французского лидера с иранской актрисой Гольшифте Фарахани. По его словам, Брижит Макрон увидела сообщение от актрисы ее мужу.

Тардиф заявил, что Макрон несколько месяцев поддерживал отношения с актрисой. Это вызвало напряженность в его отношениях с супругой. При этом отношения президента и актрисы были платоническими, отметил журналист. Он утверждает, что тщательно перепроверил эту версию. Также он опрашивал людей, близких к чете Макрон.

Ранее французский президент заявил, что слова президента США Дональда Трампа о рукоприкладстве со стороны первой леди Франции «неделикатны» и «неуместны». Трамп высмеял французского лидера, заявив, что тот до сих пор переживает последствия «удара в челюсть» от жены Брижит.

Отношения Макрона и его жены Брижит привлекли внимание в конце мая прошлого года в ходе их визита во Вьетнам. Журналисты, снимавшие выход французского лидера из самолета, запечатлели момент, когда Макрон получил от супруги удар по лицу.

Первоначально Париж отрицал подлинность съемки. После того как кадры распространили многие крупные СМИ, источник из окружения французского президента сообщил, что произошла «семейная ссора». Макрон отверг это предположение, заявив, что они с супругой «просто дурачились».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инцидент, отметил, что жена не дает пощечину мужу просто так. При этом он добавил, что «это не наше дело». По мнению Пескова, было бы некорректно комментировать семейные дела четы Макрон.