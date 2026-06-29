В МИД РФ обвинили Зеленского в подготовке терактов против Белоруссии

Глава киевского режима Владимир Зеленский перешел от словесных угроз в адрес Белоруссии к конкретным действиям, а именно - к подготовке терактов против граждан страны. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

«Киевский режим показал, что он от вербальных угроз в адрес Белоруссии перешел к практическим действиям», - приводит слова Галузина RTVI.

Именно этим он объяснил атаку ВСУ на автобус с детской футбольной командой из Гомеля в Брянской области. Беспилотник ВСУ ударил по автобусу, в котором юные футболисты ехали на отдых в Геленджик. В результате восемь человек получили травмы. Погибла беременная женщина.

Ранее следователи назвали имена причастных к атаке. Обвинения предъявлены, в том числе, командующему силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди и начальнику Главного управления разведки Минобороны Украины Олегу Иващенко.

Кроме того, установлены исполнители теракта. Среди них - военнослужащие Дмитрий Ткаченко, Игорь Жуков и Владислав Наум.