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Разведка Литвы не нашла признаков подготовки Россией нападения на Прибалтику

В Вильнюсе обвинили европейскую прессу в нагнетании ситуации.
Константин Денисов 29-06-2026 17:12
© Фото: Christian Handl, imageBROKER.com, Global Look Press

Разведка Литвы не нашла признаков подготовки Россией крупномасштабного нападения на страны Прибалтики. Об этом сообщает LRT, ссылаясь на информацию Министерства обороны страны.

«Нет никаких признаков подготовки Россией крупномасштабного военного нападения на страны Балтии», - говорится в сообщении.

В то же время власти Литвы подтвердили высокий риск диверсий на территории страны. По их мнению, под ударом находятся объекты критической инфраструктуры.

Двадцать третьего июня стало известно об отставке правительства Литвы. Это уже вторая смена кабинета министров страны менее чем за два года. Одной из причин, по информации местной прессы, могла стать агрессивная риторика главы МИД Литвы Кястутиса Будриса в адрес Калининградской области.

#Россия #в стране и мире #разведка #прибалтика #Литва
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