Разведка Литвы не нашла признаков подготовки Россией крупномасштабного нападения на страны Прибалтики. Об этом сообщает LRT, ссылаясь на информацию Министерства обороны страны.

«Нет никаких признаков подготовки Россией крупномасштабного военного нападения на страны Балтии», - говорится в сообщении.

В то же время власти Литвы подтвердили высокий риск диверсий на территории страны. По их мнению, под ударом находятся объекты критической инфраструктуры.

Двадцать третьего июня стало известно об отставке правительства Литвы. Это уже вторая смена кабинета министров страны менее чем за два года. Одной из причин, по информации местной прессы, могла стать агрессивная риторика главы МИД Литвы Кястутиса Будриса в адрес Калининградской области.