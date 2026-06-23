Правительство Литвы ушло в отставку

Правительство Литвы под руководством премьер-министра Инги Ругинене подало в отставку, сообщает RT. Об этом она объявила на заседании кабинета министров 23 июня. По словам представителя премьера Игнаса Добровольскиса, до формирования нового состава будет работать временная администрация.

Новым главой кабмина станет лидер Социал-демократической партии республики Миндаугас Синкявичюс. Если депутаты одобрят его кандидатуру, премьер должен в течение 15 дней представить состав правительства и программу.

В Литве в последний месяц разразился кризис правящей коалиции. Находящиеся у власти социал-демократы приняли решение исключить из правительства партию «Заря Немана» и заменить ее на другую - «Во имя Литвы». Это приведет к изменениям в составе кабинета.

По договоренностям демократам отойдут министерства энергетики, здравоохранения и сельского хозяйства. «Союз крестьян и зеленых Литвы» сохранит за собой министерства юстиции и экономики, а остальные девять ведомств останутся у социал-демократов.

Это уже вторая смена правительства в нынешнем созыве парламента, который начался в октябре 2024 года. В конце июля предыдущий премьер-министр Гинтаутас Палуцкас подал в отставку после коррупционного скандала. Он возглавлял правительство чуть менее восьми месяцев.

Палуцкас ушел из-за расследования деятельности компаний, связанных с ним и его близкими. Президент Литвы Гитанас Науседа дал премьеру две недели на объяснение или увольнение. На следующий день Палуцкас ушел в отпуск, ссылаясь на необходимость «заняться пчелами и медом». Правительство Инги Ругинене начало работать в сентябре.