Иран отменил технические переговоры с США из-за взаимных ударов

Иран отменил намеченные на воскресенье технические переговоры с Вашингтоном из-за взаимных ударов по целям в Ормузском проливе и местам дислокации американских военных. Об этом заявил член офиса бывшего верховного лидера исламской республики Хабиболла Фазаэли.

Согласно имеющейся информации, очередной раунд диалога между враждующими странами должен был состояться в конце недели, однако подписанный ранее меморандум о взаимопонимании был нарушен, что привело к срыву договоренностей.

«Сегодня должны были состояться технические переговоры, но Иран отменил их, не приняв в них участия. Причиной стали обмен ударами в последние дни. Другая причина заключается в том, что Иран ожидает выполнения некоторых условий, например, возможности получения замороженных активов», - отметил чиновник.

В вооруженных силах США подтвердили удары по исламской республике, однако оправдали это якобы произошедшей ранее атакой по коммерческому судну в Аравийском море. Тегеран же возлагает вину за отмену переговоров на Вашингтон, называя свои ответные удары самообороной.

Ранее сообщалось, что Иран атаковал американскую базу в Кувейте и базу американских ВМС в Бахрейне. КСИР заявил, что нарушение прекращения огня противоречит меморандуму, который недавно подписали США и Иран.