МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Минтранс пересмотрит скоростные ограничения на дорогах в 2027 году

Ведомство разработало новый подход к организации дорожного движения.
Константин Денисов 29-06-2026 14:55
© Фото: Aleksey Smyshlyaev, Global Look Press

Ведомство разработало новый подход к организации дорожного движения.

Минтранс пересмотрит действующие ограничения скорости на дорогах с помощью нового подхода к организации дорожного движения. Об этом сообщает ТАСС.

Правительство РФ подготовило Стратегию повышения безопасности дорожного движения, а также план по ее реализации. Внедрение нового подхода запланировано на 2027 год.

«В них будут закреплены положения по определению и изменению оптимальных скоростных режимов, учитывающих фактическую интенсивность движения, качество дорожной инфраструктуры и особенности прилегающих территорий», - дали комментарий в ведомстве.

Это означает, что теперь для каждого участка дорог будет учитываться целый комплекс факторов для установления скоростного ограничения. Среди них будут учитываться интенсивность движения, загруженность участка, близость социальных объектов и так далее.

Ранее стало известно о том, что Минтранс подготовил предложения по регулированию самокатов. Они будут опубликованы в течение следующих двух-трех месяцев.

#в стране и мире #минтранс рф #Дорожное движение #скоростные ограничения
1
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
2
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
3
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
4
УБИМ. Три машины в одной броне
5
Наземные беспилотники инженерных войск
6
БПЛА для войск БПС
7
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
8
Боевая подготовка призывников
9
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
10
Морской политех
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 