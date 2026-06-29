Минтранс пересмотрит скоростные ограничения на дорогах в 2027 году

Ведомство разработало новый подход к организации дорожного движения.

Минтранс пересмотрит действующие ограничения скорости на дорогах с помощью нового подхода к организации дорожного движения. Об этом сообщает ТАСС.

Правительство РФ подготовило Стратегию повышения безопасности дорожного движения, а также план по ее реализации. Внедрение нового подхода запланировано на 2027 год.

«В них будут закреплены положения по определению и изменению оптимальных скоростных режимов, учитывающих фактическую интенсивность движения, качество дорожной инфраструктуры и особенности прилегающих территорий», - дали комментарий в ведомстве.

Это означает, что теперь для каждого участка дорог будет учитываться целый комплекс факторов для установления скоростного ограничения. Среди них будут учитываться интенсивность движения, загруженность участка, близость социальных объектов и так далее.

Ранее стало известно о том, что Минтранс подготовил предложения по регулированию самокатов. Они будут опубликованы в течение следующих двух-трех месяцев.