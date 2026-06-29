«Герань-4» сожгла резервуары с ГСМ в Кировоградской области

Минобороны России сообщило о нанесении удара по украинскому хранилищу горюче-смазочных материалов. Удар нанесен дроном-камикадзе «Герань-4 сикер».

Цель находилась в районе населенного пункта Новое на территории Кировоградской области. Результатом удара стало разрушение ряда вражеских объектов.

Также российское оборонное ведомство рассказало о том, что после удара произошло объемное возгорание неприятельских резервуаров с ГСМ. Это подтверждают украинские мониторинговые каналы.

Ранее сообщалось, что российские «Герани» ударили по тренировочному лагерю ВСУ в Николаевской области. Удалось сжечь пункты сосредоточения личного состава противника и склады плавсредств специального назначения.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.