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«Герань-4» сожгла резервуары с ГСМ в Кировоградской области

Удар по топливному хранилищу врага наносился в районе населенного пункта Новое.
29-06-2026 14:37
© Фото: Минобороны России

Минобороны России сообщило о нанесении удара по украинскому хранилищу горюче-смазочных материалов. Удар нанесен дроном-камикадзе «Герань-4 сикер». 

Цель находилась в районе населенного пункта Новое на территории Кировоградской области. Результатом удара стало разрушение ряда вражеских объектов.

Также российское оборонное ведомство рассказало о том, что после удара произошло объемное возгорание неприятельских резервуаров с ГСМ. Это подтверждают украинские мониторинговые каналы.

Ранее сообщалось, что российские «Герани» ударили по тренировочному лагерю ВСУ в Николаевской области. Удалось сжечь пункты сосредоточения личного состава противника и склады плавсредств специального назначения.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#спецоперация #гсм #кировоградская область #Новое #Герань-4
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