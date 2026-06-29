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Песков назвал красноречивой динамику в зоне СВО

Пресс-секретарь президента России добавил, что позиция Москвы по украинскому вопросу осталась без изменений.
Глеб Владовский 29-06-2026 13:50
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Динамику в зоне проведения спецоперации можно назвать красноречивой. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Эта динамика, безусловно, весьма красноречива. И, конечно, она придает уверенности в том, что наши цели будут достигнуты», - подчеркнул официальный представитель Кремля.

Он добавил, что позиция России по украинскому вопросу не претерпевает изменений и она хорошо известна Киеву и американским переговорщикам. Кроме того, каналы связи с украинской стороной должны оставаться в тени.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал, что Киев заплатит за свои преступления в Курской области утратой территорий. Как отметил российский лидер, на данный момент целью для ВС РФ является создание вдоль границ страны зоны безопасности.

#Украина #Дмитрий Песков #линия фронта
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