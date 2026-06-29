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Десантники-новороссийцы обрушили мощь «Града» на головы боевиков ВСУ

Противник сосредоточился в лесном массиве. Это не спасло его от обнаружения и поражения 122-миллиметровыми реактивными снарядами.
29-06-2026 13:42
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» новороссийского соединения ВДВ нанесли удар по пунктам временного размещения личного состава и местам сосредоточения техники ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, цели были обнаружены операторами беспилотников в одном из лесных массивов. После передачи координат на командный пункт артиллерийские расчеты выдвинулись на огневые позиции и выполнили залп реактивными снарядами.

Как заявили в Минобороны, средства объективного контроля в режиме реального времени подтвердили поражение целей. После выполнения огневой задачи расчеты покинули позиции и переместились в запасной район, чтобы избежать ответного удара.

В министерстве добавили, что расчеты РСЗО «Град» выполняют боевые задачи круглосуточно, поражая бронетехнику, автомобильную технику, склады боеприпасов, пункты временной дислокации и позиции операторов беспилотников.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ВДВ #спецоперация #РСЗО #Град
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