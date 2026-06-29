Си Цзиньпин назвал «железными друзьями» Белоруссию и Китай

Белоруссия и Китай являются «железными друзьями». Так охарактеризовал отношения между странами председатель КНР Си Цзиньпин.

«Китай и Беларусь - железные друзья. Наши отношения выдержали любые испытания международной турбулентности, и наша дружба только укрепляется», - цитирует его слова БелТА.

Китайский лидер подчеркнул, что сотрудничество Пекина и Минска носит многоплановый характер. Оно идет в ногу со временем и приносит новые результаты. Кроме того, отношения между двумя странами переживают исторический пик.

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко провел переговоры с Си Цзиньпином в Пекине. Встреча проходила на территории государственной резиденции Дяоюйтай.