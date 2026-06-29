Юрист назвал требования для законной продажи урожая с огорода

Регистрация ИП не нужна для того, чтобы беспрепятственно продавать излишки урожая со своего огорода. Об этом рассказал юрист Дмитрий Матюшенков.

«Законодательство Российской Федерации проводит четкую грань между удовлетворением личных потребностей и ведением коммерческой деятельности. Понимание этой границы является ключевым фактором для избежания административной ответственности», - приводит его слова 360.ru.

Он уточнил, что по закону нужно избегать регулярного извлечения прибыли, а также использовать труд только личный и членов семьи. Кроме того, ключевым условием является выращивание продукции на собственном или арендованном участке.

Ранее сообщалось, что дачникам могут разрешить россиянам, которые занимаются выращиванием различной сельскохозяйственной продукции на своих участках, продавать ее сетевым супермаркетам.