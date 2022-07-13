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Дачникам могут позволить продавать свои овощи в супермаркетах

Максим Крюков
02:30 13.07.2022
Чиновники обсуждают возможность продажи урожая ритейлерам только для огородников, которые предварительно получили статус самозанятого.
Дачникам могут позволить продавать свои овощи в супермаркетах
© Фото: Ilya Galakhov, Global Look Press
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Российские власти могут разрешить обычным россиянам, которые занимаются выращиванием различной сельскохозяйственной продукции на своих участках, продавать ее сетевым супермаркетам. Данное решение позволит насытить отечественный рынок овощами и стабилизировать их стоимость. Вопрос о том, как люди смогут оформить необходимые для этого документы, должен быть рассмотрен в Минэкономразвития, Минпромторге, Минсельхозе и Роспотребнадзоре. Соответствующее поручение было дано вице-премьером Викторией Абрамченко.

Речь идет о документах, которые должны будут подтверждать безопасность продукции и ее соответствие техническим регламентам. В настоящее время такие бумаги могут получить только предприятия, которые проходят проверки Роспотребнадзора.

При этом Правительство РФ обсуждает возможность продажи урожая ритейлерам только для огородников, которые предварительно получили статус самозанятого. Малые формы хозяйствования к настоящему моменту производят существенный объем овощной продукции, но люди раз за разом сталкиваются с барьерами и ограничены в выборе каналов продажи. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на сообщения аппарата вице-премьера.

Ранее корреспонденты «Звезды» решили проверить данные масштабного исследования ученых, которое показало, что загрязнение фруктов опасными пестицидами увеличилось на 53%. Журналисты телеканала закупились фруктами, овощами и ягодами. В опыте приняли участие клубника из Краснодарского края и Турции, а также яблоки, помидоры и огурцы.

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