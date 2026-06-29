Власти Германии и Польши не могут прийти к соглашению, касательно формата гуманитарных выплат жертвам нацистских преступлений. Об этом пишет издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на немецких чиновников.

Согласно имеющейся информации, из-за бюджетных споров и юридических проблем Берлин пытается как можно сильнее затянуть принятие решения по репарациям пережившим Вторую Мировую полякам. Тем временем в Варшаве настаивают на том, что разговаривать о компромиссах уже некогда, так как с каждым годом число оставшихся в живых свидетелей войны стремительно уменьшается.

Отмечается, что речь идет о примерно 300 миллионах евро. Несмотря на то, что польская сторона уже предоставила Германии конкретный план решения вопроса, ФРГ отказывается от соглашения, аргументируя это тем, что данная ситуация может создать прецедент, которым воспользуются другие пострадавшие в годы Второй Мировой страны.

Ранее немецкое издание Der Spiegel выпустило специальный материал в канун 85-летия нападения фашистов на СССР. Авторы напомнили о преступлениях Вермахта, а также о количестве жертв Великой Отечественной войны со стороны СССР, которое составило около 27 миллионов человек.