Немецкое издание Der Spiegel выпустило специальный материал в канун 85-летия нападения фашистов на СССР. Статья получила название «Похороненная вина».

Авторы напомнили о преступлениях Вермахта, а также о количестве жертв Великой Отечественной войны со стороны СССР, которое составило около 27 млн человек.

В публикации проведены параллели с конфликтом на Украине. Авторы отметили, что в России воспринимают Германию в качестве агрессора из-за поставок оружия Киеву во многом из-за памяти о событиях 1941-1945 гг.

Что касается самих немцев, то жители бывшей ГДР, входившей в соцлагерь, намного активнее выступают за диалог с Россией в отличие от западной части страны. Также в статье говорится о том, что именно этим вызван раскол в обществе по вопросу помощи Украине.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала неонацизмом риторику ФРГ о готовности к сражению с Россией.