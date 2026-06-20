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Немецкий Der Spiegel напомнил о преступлениях Вермахта и жертвах СССР

В Германии провели параллели с конфликтом на Украине.
Константин Денисов 20-06-2026 11:31
© Фото: Christoph Soeder, dpa, Global Look Press

Немецкое издание Der Spiegel выпустило специальный материал в канун 85-летия нападения фашистов на СССР. Статья получила название «Похороненная вина».

Авторы напомнили о преступлениях Вермахта, а также о количестве жертв Великой Отечественной войны со стороны СССР, которое составило около 27 млн человек.

В публикации проведены параллели с конфликтом на Украине. Авторы отметили, что в России воспринимают Германию в качестве агрессора из-за поставок оружия Киеву во многом из-за памяти о событиях 1941-1945 гг.

Что касается самих немцев, то жители бывшей ГДР, входившей в соцлагерь, намного активнее выступают за диалог с Россией в отличие от западной части страны. Также в статье говорится о том, что именно этим вызван раскол в обществе по вопросу помощи Украине.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала неонацизмом риторику ФРГ о готовности к сражению с Россией.

#Россия #в стране и мире #СССР #Великая Отечественная война #Германия
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