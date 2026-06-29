Министр обороны России Андрей Белоусов провел встречу с военными корреспондентами, в ходе которой обсуждался широкий спектр вопросов, связанных с ходом специальной военной операции. Особое внимание было уделено системе противовоздушной обороны и развитию войск беспилотных систем. Разговор затронул более трех десятков тем и продлился свыше двух часов.

Одной из центральных тем стали противовоздушная оборона и борьба с беспилотниками. Обсуждалось создание подразделений FPV-перехватчиков, оснащение мобильных огневых групп, внедрение искусственного интеллекта в дроны, расширение радиолокационного поля и запуск единой информационной системы для всех структур, задействованных в перехвате БПЛА.

В сфере развития беспилотных систем внимание уделили подготовке кадров, испытаниям и поставкам тяжелых коптеров, а также наземных и морских дронов. В Минобороны подчеркнули, что для обслуживания робототехнических комплексов налажена круглосуточная поддержка, а в каждой группировке действуют выездные сервисные центры, работающие прямо на передовой.

Министр также рассказал о повышении ежемесячных выплат подразделениям. Это дает возможность военнослужащим самостоятельно закупать запчасти, 3D-принтеры и проводить модернизацию техники под текущие задачи.

Военкоры в свою очередь поделились с главой ведомства инициативами по внедрению новых антидроновых средств, а также контактами разработчиков. Кроме того, обсуждались вопросы медобеспечения, связи, интернета, укомплектования частей, дополнительные льготы для участников СВО и поддержка их семей.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.