ЕС потребовал от Турции исключить российский газ из новых поставок

ЕС предъявил Турции требование исключить российский газ из поставок, направляемых в Европу. С соответствующим заявлением выступила министр экономики ФРГ Катерина Райхе.

Согласно имеющейся информации, Евросоюз намерен настаивать на том, чтобы в энергоресурсах, идущих из Анкары, не было примесей сырья из РФ.

«Турция понимает и принимает тот факт, что ЕС придает большое значение отказу от российских сырьевых поставок», - заявила чиновница.

Тем не менее, в самой Турции подчеркивают, что единовременно отказаться от российских поставок не представляется возможным, как с экономической, так и с ресурсной точки зрения.

Ранее глава МИД Турции заявил о беспроблемной работе с Россией. Обе страны хотят сотрудничать во всех возможных областях.