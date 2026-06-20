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ЕС потребовал от Турции исключить российский газ из новых поставок

Анкара, тем временем, дала понять, что это невозможно.
Тимур Юсупов 20-06-2026 18:56
© Фото: Пелагия Тихонова, РИА Новости

ЕС предъявил Турции требование исключить российский газ из поставок, направляемых в Европу. С соответствующим заявлением выступила министр экономики ФРГ Катерина Райхе.

Согласно имеющейся информации, Евросоюз намерен настаивать на том, чтобы в энергоресурсах, идущих из Анкары, не было примесей сырья из РФ.

«Турция понимает и принимает тот факт, что ЕС придает большое значение отказу от российских сырьевых поставок», - заявила чиновница.

Тем не менее, в самой Турции подчеркивают, что единовременно отказаться от российских поставок не представляется возможным, как с экономической, так и с ресурсной точки зрения.

Ранее глава МИД Турции заявил о беспроблемной работе с Россией. Обе страны хотят сотрудничать во всех возможных областях.

 

#Россия #в стране и мире #ЕС #евросоюз #газ #Турция #энергоресурсы #российский газ
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