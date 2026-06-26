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Штурмовики уничтожили более 560 боевиков в Константиновке за неделю

Также сообщается, что российские военнослужащие ликвидировали за неделю более 220 боевиков в Красном Лимане.
26-06-2026 12:30
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает, что штурмовики группировки войск «Юг» уничтожили более 560 украинских боевиков в городе Константиновка (ДНР) за неделю ведения боевых действий. 

Отмечено, что в Константиновке с 20 по 26 июня удалось освободить 763 здания. Также российские военнослужащие уничтожили более 130 единиц различного вооружения, а такммммммммммммммммммже военной техники. Всего же в зоне ответственности группировки за неделю враг потерял более 1 280 военнослужащих, 19 боевых бронированных машин, 139 автомобилей и 21 орудие. 

Также сообщается, что в городе Красный Лиман подразделения группировки войск «Запад» за неделю ликвидировали более 220 украинских боевиков. Еще враг потерял четыре боевые бронированные машины, два орудия и 10 автомобилей. Всего же за неделю в зоне ответственности этой группировки противник потерял более 1 510 боевиков, 23 боевые бронированные машин, 101 автомобиль и 16 орудий полевой артиллерии. Помимо этого, российские бойцы уничтожили пять украинских станий РЭБ.

Еще российское оборонное ведомство рассказало, что ВС РФ нанесли удары по ТЦК. Так же досталось и неприятельским складам вооружения в Киеве. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#спецоперация #константиновка #красный лиман #группировка запад #группировка юг
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