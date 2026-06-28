Армения потеряет 98% доходов от продажи рыбы при прекращении экспорта в РФ

Армения лишится 98% доходов от поставок рыбы, если потеряет российский рынок. Это равняется почти 80 миллионов долларов.

За 2025 год доход Армении от экспорта рыбы составил 79,8 миллионов долларов. При этом 78,4 миллиона были получены за счет поставок в Россию. Таким образом, российский рынок обеспечил 98,3% прибыли, отметили в РИА Новости.

Россия является крупнейшим импортером рыбы у Армении и единственной страной, которая ввозила этот товар на крупную сумму. Рыбу из Армении в 2025 году импортировали и Грузия на 445,4 тысячи долларов, и США на 336,9 тысячи долларов. Также Армения экспортировала рыбу Украине на 305,9 тысячи долларов и Белоруссии на 208,8 тысячи долларов.

Ранее Россельхознадзор полностью ограничил поставки рыбы из Армении до устранения выявленных нарушений. Отмечалось, что с 21 по 27 мая сотрудники ведомства проверяли рыбоперерабатывающие предприятия в республике, а также осмотрели фермы, где разводят форель.

Многие комбинаты не пустили российских экспертов, а в целом результаты проверки были негативными. Глава ведомства Сергей Данкверт заявил, что ограничения на поставки товаров из Армении связаны исключительно с санитарными нарушениями и не имеют политической подоплеки.