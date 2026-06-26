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Россельхознадзор полностью ограничил поставки рыбы из Армении

Ранее к экспорту в Россию допустили только два предприятия.
Владимир Рубанов 26-06-2026 11:33
© Фото: Ilya Moskovets, URA.RU, Global Look Press

Россия ужесточила ограничения на импорт рыбной продукции из Армении. Россельхознадзор временно приостановил сертификацию продукции еще двух армянских предприятий до устранения выявленных нарушений, передает РИА Новости. В результате приостановлены поставки всей рыбной продукции из Армении.

В ведомстве подчеркнули, что с 21 по 27 мая сотрудники ведомства проверяли рыбоперерабатывающие предприятия в республике, а также осмотрели фермы, где разводят форель. Многие комбинаты не пустили российских экспертов, а в целом результаты проверки были негативными. В итоге к поставкам в РФ допустили только два предприятия.

Для этих предприятий ввели усиленный лабораторный контроль. По итогам анализа данных был составлен предварительный отчет. До устранения нарушений и предоставления необходимых документов было решено временно приостановить сертификацию их продукции тоже.

В Россельхознадзоре подчеркнули, что ведомство продолжает сотрудничество с армянской стороной для обеспечения безопасности рыбы и рыбной продукции, направляемой на российский рынок. Ограничения на поставки товаров из Армении связаны исключительно с санитарными нарушениями и не имеют политической подоплеки, заверил ранее глава ведомства Сергей Данкверт.

#Армения #Россельхознадзор #поставки #ограничения #рыба #форель
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