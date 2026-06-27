Названы 28 сборных, вышедших в плей-офф ЧМ по футболу

Определились 28 из 32 участников плей-офф чемпионата мира по футболу 2026 года. Он проходит в США, Канаде и Мексике.

Среди них уже известны девять пар из 16: Германия-Парагвай, Франция-Швеция, ЮАР-Канада и Нидерланды-Марокко. Кроме них, США-Босния и Герцеговина, Бразилия-Япония, Кот-д'Ивуар-Норвегия, Аргентина-Кабо-Верде и Австралия- Египет.

Колумбия, Швейцария, Сенегал, Эквадор, Испания, Мексика, Португалия, Англия, Гана и Бельгия еще ожидают своих соперников по следующей стадии. В плей-офф выйдут две первые команды каждой группы, а также восемь лучших сборных, занявших третьи места.

Чемпионат мира проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран. Турнир закончится 19 июля.

Международная федерация футбола ранее разрешила российским сборным юношей и девушек до 15 лет (U-15) участвовать в чемпионате мира 2026 года. ФИФА одобрила проведение чемпионата мира и фестиваля для юношей и девушек до 15 лет в 2026 году в Азербайджане. В первом турнире смогут участвовать команды всех членов ФИФА. Он пройдет с 22 по 31 октября.