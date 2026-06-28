Вучич пообещал правящей партии Сербии помочь с победой на выборах

Президент Сербии Александар Вучич пообещал помочь правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) победить на предстоящих парламентских выборах. Об этом он сообщил во время выступления на митинге своих сторонников в Белграде.

«Я сказал председателю и руководству СПП, что помогу нам завоевать доверие народа на предстоящих выборах, чтобы в течение следующих четырех лет мы смогли реализовать все, о чем я говорил», - сказал он.

Сербский лидер отметил, что руководство правящей партии согласилось на его предложение. Они назовут подготовленный список под названием «Объединенная Сербия».

Ранее Вучич заявил, что находится на посту главы государства «последние недели». Он также выразил свою любовь к Сербии, сказав, что «не хотел служить никому больше, чем своей родине».

Второй президентский мандат Вучича истекает весной 2027 года. В мае этого года он сказал, что партия СПП организует собрания с 26 по 28 июня. Президент тогда отметил, что послания, направленные населению, будут важнее предыдущих.