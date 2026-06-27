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Вучич заявил, что находится на посту президента «последние недели»

Президент Сербии заявил, что любит свою родину больше всего на свете, но покинет пост главы государства.
Дарья Ситникова 27-06-2026 20:46
© Фото: Nemanja Cabric, XinHua, Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что находится на посту главы государства «последние недели». Об этом он сообщил во время выступления на митинге своих сторонников.

«Это последний раз, когда я обращаюсь к вам перед таким большим количеством людей в качестве президента. Это мои последние дни и недели на посту президента республики», - сказал сербский лидер.

Вучич подчеркнул, что преданно служил стране. Он также выразил свою любовь к Сербии, сказав, что «не хотел служить никому больше, чем своей родине».

Президент Сербии ранее сообщил, что скоро может подать прошение об отставке. Известно, что сербский лидер не намерен сокращать свои полномочия.

Он также отметил, что правящая Сербская прогрессивная партия организует собрания с 26 по 28 июня. Президент отметил, что послания, направленные населению, будут важнее предыдущих. Официально срок его полномочий истекает в середине 2027 года.

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