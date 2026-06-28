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Нападающего и капитана сборной Кабо-Верде обвинили в изнасиловании

Обвинения против футболиста выдвинула сопровождающая сборную.
Виктория Бокий 28-06-2026 04:03
© Фото: Grzegorz Wajda, Keystone Press Agency, Globallookpress

Нападающий и капитан сборной Кабо-Верде Райан Мендеш оказался в центре скандала после того, как его обвинили в изнасиловании. Об этом сообщает портал Globo.

Инцидент произошел в Новой Зеландии, где национальная команда проводила товарищеские матчи против Чили и Финляндии. Как отмечает aif.ru, сопровождающая сборную чуть позже заявила, что футболист проник в ее номер в гостинице, а после изнасиловал.

Стало известно, что пострадавшая и ее супруг направили обращение в Федерацию футбола Кабо-Верде и FIFA, но ответа не получили. Сейчас дело передано новозеландским правоохранителям.

Ранее в изнасиловании обвиняли футболиста мадридского «Реала» Килиана Мбаппе. Инцидент произошел в 2024 году, когда в больницу обратилась женщина, заявившая, что спортсмен надругался над ней в отеле Стокгольма.

#Спорт #Футбол #обвинение #футболист #Кабо-Верде #райан мендеш
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