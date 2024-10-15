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TV4: футболиста Мбаппе обвинили в изнасиловании

Спортсмен назвал фейком информацию о причастности к преступлению.
Сергей Лебедев 2024-10-15 15:06:09
© Фото: Dennis Agyeman, Keystone Press Agency, Global Look Press

Футболиста мадридского «Реала» Килиана Мбаппе обвинили в изнасиловании. Об этом сегодня сообщает шведский канал TV4. По его данным, заявление в полицию поступило в минувшую субботу, 12 октября.

Отмечается, что в больницу обратилась женщина, заявившая, что над ней надругались в отеле в центре Стокгольма. Виновником она назвала известного спортсмена, который на два дня приезжал в Швецию.

Сейчас футболист находится под следствием по подозрению в преступлении. Сам же Килиан Мбаппе назвал фейком информацию о причастности к изнасилованию.

Напомним, летом Килиан Мбаппе подписал контракт с испанским футбольным клубом «Реал». Ранее, с 2017 года, он играл за «Пари Сен-Жермен». Вместе с клубом спортсмен получил статус пятикратного чемпиона Франции и трехкратного обладателя Кубка и Суперкубка страны.

#Швеция #стокгольм #обвинение #реал #изнасилование #Килиан Мбаппе
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