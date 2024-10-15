TV4: футболиста Мбаппе обвинили в изнасиловании

Футболиста мадридского «Реала» Килиана Мбаппе обвинили в изнасиловании. Об этом сегодня сообщает шведский канал TV4. По его данным, заявление в полицию поступило в минувшую субботу, 12 октября.

Отмечается, что в больницу обратилась женщина, заявившая, что над ней надругались в отеле в центре Стокгольма. Виновником она назвала известного спортсмена, который на два дня приезжал в Швецию.

Сейчас футболист находится под следствием по подозрению в преступлении. Сам же Килиан Мбаппе назвал фейком информацию о причастности к изнасилованию.

Напомним, летом Килиан Мбаппе подписал контракт с испанским футбольным клубом «Реал». Ранее, с 2017 года, он играл за «Пари Сен-Жермен». Вместе с клубом спортсмен получил статус пятикратного чемпиона Франции и трехкратного обладателя Кубка и Суперкубка страны.