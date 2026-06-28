На «Алые паруса» в Петербург приехали выпускники из 35 регионов РФ

Выпускники из 35 регионов России и более 10 дружественных стран приехали на праздник «Алые паруса» в Санкт-Петербург. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

В этом году Дворцовая площадь Петербурга превратилась в «Город мечтателей». По замыслу организаторов мероприятия, именно здесь рождаются и воплощаются все самые сокровенные мечты. Здесь же состоялся и концерт, который был разделен на несколько смысловых блоков, каждый из которых символизировал этап взросления и становления личности.

Главным событием праздника стал проход брига «Россия» под алыми парусами по Неве. Его сопровождал масштабный водно-пиротехническое шоу.

Напомним, в этом году принять участие в масштабном событии приехали 66 тысяч выпускников из разных регионов России. Также было 400 гостей из СНГ, Абхазии, Южной Осетии, Кубы, Китая и Африки.