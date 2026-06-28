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Праздник выпускников «Алые паруса» завершился проходом брига «Россия»

Проход судна завершил ежегодный праздник выпускников «Алые паруса».
Виктория Бокий 28-06-2026 02:21
© Фото: An Xiaomeng, XinHua, Globallookpress © Видео: Пятый канал

Бриг «Россия» под алыми парусами прошел по Неве в Санкт-Петербурге на празднике выпускников «Алые паруса». Кадрами с места событий делится корреспондент «Звезды».

Проход по Неве – главный символ праздника. Это масштабное событие увидели 66 тысяч выпускников со всей России. Также приехали на праздник и иностранные гости из СНГ, Абхазии, Южной Осетии, Кубы, Китая и африканских стран. 

Бриг «Россия» вошел в разведенный створ Дворцового моста и прошел вдоль Дворцовой набережной. Самым эффектным моментом стал разворот судна. Во время прохода корабля под алыми парусами на Ростральных колоннах горели факелы.

Парусное судно шло под песни известных певцов и артистов. На Дворцовой площади для выпускников выступали популярные российские исполнители, среди которых Ваня Дмитриенко, Татьяна Куртукова, Люся Чеботина, Юлианна Караулова, Алена Свиридова, Юлия Пересильд и другие.

«Алые паруса» - яркий и масштабный праздник выпускников. Ежегодно в Санкт-Петербург на это масштабное событие приезжают тысячи выпускников со всей России. Сам бриг «Россия» под алыми парусами уже стал символом мечты, веры в светлое будущее, надежды и романтики.

#Санкт-Петербург #выпускники #алые паруса #праздник выпускников #бриг «Россия»
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