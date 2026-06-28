МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин: Россия ждет приезда представителей администрации США

Он отметил, что Россия готова обсудить все детали обсуждаемых тем.
Вероника Левшина 28-06-2026 23:47
© Фото: Sergey Elagin, Business Online, Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин ждет приезда делегации Соединенных Штатов в Россию после окончания «горячей фазы» в Иране. Об этом глава российского государства заявил в интервью Павлу Зарубину.

Он отметил, что российская сторона ожидает визита тех представителей американской стороны, с которыми уже неоднократно встречалась в Москве. Лидер российского государства подчеркнул, что страна намерена возобновить обсуждение деталей по конфликту на Украине.

«Готовы продолжить переговоры и обсуждение всех деталей, всех модальностей наших, если не договоренностей, то обсуждаемых тем», - сказал Путин.

Ранее президент России заявил, что в Анкоридже не было никаких договоренностей, однако РФ и США обсуждали возможности завершения украинского конфликта. По его словам, американская сторона просила пойти на компромиссы и Москва согласилась.

#в стране и мире #Путин #сша #обсуждение #приезд #конфликт на Украине
1
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
2
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
3
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
4
УБИМ. Три машины в одной броне
5
Наземные беспилотники инженерных войск
6
БПЛА для войск БПС
7
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
8
Боевая подготовка призывников
9
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
10
Морской политех
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 