Путин: Россия ждет приезда представителей администрации США

Президент РФ Владимир Путин ждет приезда делегации Соединенных Штатов в Россию после окончания «горячей фазы» в Иране. Об этом глава российского государства заявил в интервью Павлу Зарубину.

Он отметил, что российская сторона ожидает визита тех представителей американской стороны, с которыми уже неоднократно встречалась в Москве. Лидер российского государства подчеркнул, что страна намерена возобновить обсуждение деталей по конфликту на Украине.

«Готовы продолжить переговоры и обсуждение всех деталей, всех модальностей наших, если не договоренностей, то обсуждаемых тем», - сказал Путин.

Ранее президент России заявил, что в Анкоридже не было никаких договоренностей, однако РФ и США обсуждали возможности завершения украинского конфликта. По его словам, американская сторона просила пойти на компромиссы и Москва согласилась.