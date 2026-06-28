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Путин: в Анкоридже не было никаких договоренностей

Президент РФ отметил, что Москва согласилась пойти на компромиссы, предложенные американскими переговорщиками.
Вероника Левшина 28-06-2026 23:29
© Фото: ТРК «Звезда»

В Анкоридже не было никаких договоренностей, однако Россия и США обсуждали возможности завершения конфликта на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

«Нас просили пойти на компромиссы, сформулированные американскими переговорщиками. Мы согласились», - отметил Путин.

По словам главы российского государства, Россия ждет приезда представителей администрации США для продолжения переговоров.

 

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев заплатит за свои преступления в Курской области утратой территорий. Отмечается, что на данный момент целью для ВС РФ является создание вдоль границ государства зоны безопасности.

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