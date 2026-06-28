В Анкоридже не было никаких договоренностей, однако Россия и США обсуждали возможности завершения конфликта на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

«Нас просили пойти на компромиссы, сформулированные американскими переговорщиками. Мы согласились», - отметил Путин.

По словам главы российского государства, Россия ждет приезда представителей администрации США для продолжения переговоров.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев заплатит за свои преступления в Курской области утратой территорий. Отмечается, что на данный момент целью для ВС РФ является создание вдоль границ государства зоны безопасности.