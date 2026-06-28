Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил, что в Красном Лимане осталось освободить 149 домов из 11 тысяч. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе беседы с журналистом Павлом Зарубиным.

По словам лидера страны, Россия не даст Украине шанса остановить продвижение войск РФ. Атаки киевского режима по инфраструктуре не дают ему никакого преимущества на поле боя, а ответные удары вглубь украинской территории носят более мощный характер и причиняют куда более серьезный ущерб.

Президент также отметил, что что военные России хорошим темпом двигаются к Славянску. По словам Владимира Путина, до города осталось примерно восемь-девять километров.