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Путин: в Красном Лимане осталось освободить 149 домов из 11 тысяч

Об этом российский лидер заявил в ходе беседы с журналистом Павлом Зарубиным.
Тимур Юсупов 28-06-2026 23:14
© Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил, что в Красном Лимане осталось освободить 149 домов из 11 тысяч. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе беседы с журналистом Павлом Зарубиным. 

По словам лидера страны, Россия не даст Украине шанса остановить продвижение войск РФ. Атаки киевского режима по инфраструктуре не дают ему никакого преимущества на поле боя, а ответные удары вглубь украинской территории носят более мощный характер и причиняют куда более серьезный ущерб.

Президент также отметил, что что военные России хорошим темпом двигаются к Славянску. По словам Владимира Путина, до города осталось примерно восемь-девять километров. 

#в стране и мире #ВС РФ #Владимир Путин #СВО #красный лиман
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