Путин заявил, что военные России двигаются к Славянску хорошим темпом

Группировка войск «Юг» ВС РФ хорошим темпом двигается к Славянску. Об этом заявил президент России Владимир Путин в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным.

«Третья армия Южной группировки хорошим темпом двигается к городу Славянску», - сказал российский лидер.

Президент России отметил, что до Славянска осталось примерно восемь-девять километров. Кроме того, группировка войск «Юг» также зашла в населенный пункт Николаевка.

Путин заявил, что главной задачей ВС РФ является полное освобождение Донбасса и Новороссии. Наступление идет успешно на 15 участках.

Россия не даст Украине шанса остановить продвижение войск РФ, добавил он. По словам главы государства, ответные удары России вглубь Украины - более мощные и наносят серьезный ущерб.