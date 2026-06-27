Кравцов анонсировал изменения в школьных кабинетах

Минпросвещения РФ работает над единым образовательным пространством в школах и планирует в ближайшие два года оснастить кабинеты необходимым оборудованием. В частности, изменения затронут кабинеты, где преподают физику, химию, математику, информатику, биологию, ИЗО и музыку. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов в интервью РИА Новости.

«В 2026 году продолжаем оснащать кабинеты физики, ИЗО и музыки – эта работа охватит более 22 тысяч школ», - заявил министр просвещения России.

Кравцов отметил, что закупка необходимого для обучения и воспитания предусмотрена в рамках субсидий. Список школ, которые нуждаются в оснащении, уже составлен по принципу целевой поддержки.

Со слов министра, работа идет в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Она направлена на формирование единого образовательного пространства – уже не только в части содержания, но и условий реализации образовательных программ.

Известно, что в следующем году будут оснащены необходимым оборудованием кабинеты математики, химии и биологии. В прошлом году министерство уже оснастило школьные кабинеты тактическими тренажерами, комплексами гражданской обороны и средствами защиты для преподавания Основ безопасности и защиты Родины. В аудиториях, где проводят уроки труда, поставили многофункциональные станки, 3D-принтеры, робототехнику, а также оборудование для швейных и кулинарных мастерских.

Ранее сообщалось, что в российских школах появятся единые учебники по всем предметам. По словам Сергея Кравцова, до конца текущего года должны появиться новые учебники по русскому языку, литературе, химии, физике, биологии для учащихся 10-11-х классов, а также по труду для 5-9-х классов.