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Путин: Россия не даст Украине шанса остановить продвижение войск РФ

Удары ВСУ по инфраструктуре страны не влияют на положение дел на фронте.
Тимур Юсупов 28-06-2026 22:49
© Фото: Гавриил Григоров, РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не даст Украине и шанса остановить продвижение своей армии. Как отметил российский лидер в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, удары ВСУ по инфраструктуре страны не влияют на положение на фронте, так как наносятся с целью вызвать раскол в российском обществе.

Глава государства подчеркнул, что ответные удары России вглубь подконтрольных киевскому режиму территорий носят более мощный характер и причиняют куда более серьезный ущерб.

Ранее Владимир Путин пообещал, что Киев заплатит за свои преступления в Курской области утратой территорий.

#в стране и мире #ВС РФ #ВСУ #Владимир Путин #СВО
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