Путин: Россия не даст Украине шанса остановить продвижение войск РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не даст Украине и шанса остановить продвижение своей армии. Как отметил российский лидер в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, удары ВСУ по инфраструктуре страны не влияют на положение на фронте, так как наносятся с целью вызвать раскол в российском обществе.

Глава государства подчеркнул, что ответные удары России вглубь подконтрольных киевскому режиму территорий носят более мощный характер и причиняют куда более серьезный ущерб.

Ранее Владимир Путин пообещал, что Киев заплатит за свои преступления в Курской области утратой территорий.