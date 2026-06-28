Кравцов: более 1,6 тыс. новых школ построили за семь лет в России

В России построили более 1,6 тысячи новых школ с 2019 года. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«С 2019 года построено более 1 600 новых школ», - сказал он «Вестям».

Школы оснащены современной инфраструктурой, в том числе бассейнами и просторными актовыми залами. Кроме того, министр уточнил, что построили около 1,5 тысяч новых детских садов по инициативе партии «Единая Россия».

В стране также реализуется масштабная программа капитального ремонта школ. В России уже отремонтировано более 6,5 тысячи школ. Президент России Владимир Путин поддержал расширение этой программы.

Кравцов ранее сообщил, что Минпросвещения России подготовит единые учебники по всем школьным предметам. До конца текущего года в федеральный перечень могут войти новые учебники по русскому языку, литературе, химии, физике, биологии для 10-11-х классов, а также по труду для 5-9-х классов.